La Lazio si muove in entrata e in uscita. Per un difensore che arriva, un altro partirà: Martin Caceres, ex Juventus, è appena sbarcato a Formello, Mauricio sta facendo le valigie. Destinazione gradita al giocatore? Tutto da vedere. La Lazio ha infatti trovato l'accordo con il Benevento.



ALLEANZA DI MERCATO - Quella di Lotito con Vigorito è una vera e propria alleanza di mercato. Dopo l'arrivo di Lombardi e Cataldi, potrebbe raggiungerli il brasiliano Mauricio. Tra oggi e domani, come riporta il Messaggero, il futuro di Mauricio verrà deciso: è tutto legato al suo sì, l'operazione è già definita. La seconda partenza di questa sessione di mercato in casa Lazio: Tare ha già spedito alla Salernitana Simone Palombi. In ballo per andare in Campania ci sarebbe pure Luca Crecco. Il classe '95 è legato a doppio filo con Mauricio: per il reintegro in fretta e furia del brasiliano è uscito dai piani di Inzaghi per la Serie A, ora potrebbe ritrovarselo ancora in squadra. Su di lui c'è anche il Verona, che continua ad avere un timido interesse per Djordjevic.