Tocca a Lazio-Milan chiudere la 24esima di Serie A, un match che sembra a senso unico a guardare le quote e considerando i diversi momenti che vivono le due squadre. In casa biancoceleste regna l’entusiasmo dopo la conquista della semifinale di Coppa Italia e i buoni risultati in campionato, mentre i rossoneri hanno rifiatato con la vittoria in extremis sul Bologna, arrivata dopo 4 sconfitte consecutive. La squadra di Montella, inoltre, lontano da San Siro ha raccolto solo 17 punti, altro motivo che fa pendere il pronostico di Sisal Matchpoint nettamente dalla parte degli uomini di Inzaghi: la Lazio è favorita a 1.70, mentre la vittoria del Milan è offerta a 5.10. A 3.80 il pareggio.