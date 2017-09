Dopo Sampdoria-Roma (rinviata), il maltempo che in queste ore sta investendo quasi tutta l'Italia mette a rischio anche un altro attesissimo match della terza giornata di Serie A, Lazio-Milan, in programma alle 15 di domenica allo stadio Olimpico di Roma.



Nel Lazio, come riferisce Il Messaggero, è stata diramata un'allerta meteo per domenica per forti piogge e criticità idrogeologica su Roma (foto AdnKronos). Sono previste precipitazioni elevate e prolungate su tutta la regione, con venti di burrasca sulla costa tirrenica e, generalmente molto forti.



Allo stato attuale, le conseguenze, sotto un profilo idrogeologico e idraulico, sono state classificate come arancione con pericolo di frane, smottamenti e fenomeni di instabilità di versanti. Possibile l'innalzamento dei livelli dei fiumi e allagamenti. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile raccomanda ai Sindaci l'adozione di tutte le misure a tal fine previste dai rispettivi Piani di Emergenza Comunale, e, in particolare, l'immediata verifica e la costante manutenzione delle caditoie che, dopo la stagione particolarmente secca, potrebbero essere ostruite da foglie altro materiale.



Nella zona dell'Olimpico sono previsti fino a 15 mm di pioggia. Per il momento, come misura precauzionale, gli spazi intorno allo stadio sono stati bonificati dagli aghi di pino che potrebbero intasare gli scarichi. Con tutta probabilità, la partita si disputerà sotto una pioggia torrenziale: vedremo se le precipitazioni saranno di tale intensità da sconsigliare lo svolgimento del match già a partire dalla mattinata. Oppure se toccherà all'arbitro Rocchi, designato per la sfida fra biancocelesti e rossoneri, il compito di decidere delle sorti della partita a ridosso del fischio d'inizio. O a gara in corso.