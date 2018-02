Lazio e Milan, sfide nelle sfide. La gara di Coppa Italia, valida per il passaggio del turno e l'accesso alla finale. Sfide tra singoli che determineranno il risultato: Donnarumma e Strakosha, tra i pali, come riporta il Corriere dello Sport, hanno salvato il risultato una volta a testa nella gara di andata, stoppando Immobile e Cutrone con parate top. Proprio l'attaccante partenopeo potrebbe vedersela con Bonucci: due precedenti quest'anno, in campionato segnò una tripletta, con tanto di scintille col neo-capitano del Milan. All'andata non è andata meglio: colpo sul viso di Bonucci, che non ha gradito (anche perché non c'è stato fischio arbitrale).



SFIDE NELLA SFIDA - La sfida dei Lucas è quasi scontata: Inzaghi ha fatto di tutto per trattenere Biglia, per poi ritrovarsi un Leiva in grande spolvero, che vuole riconquistare la maglia del Brasile per i mondiali. Non viene convocato dal 2013, vorrebbe giocarsi le sue carte, magari sfidando l'eterno termine di paragone argentino. Un'altra sfida in odor di nazionale è quella tra Suso e Luis Alberto: il ct della Spagna Lopetegui li segue, sta decidendo se portarli o no in Russia, la concorrenza è tanta. Magari una giocata importante stasera può aiutarlo a scegliere. Infine il retroscena: Calhanoglu ha già sfidato Milinkovic, ma con una maglia diversa. Ha affondato i sogni Champions della Lazio di Pioli con il Bayer Leverkusen, nel preliminare di Champions del 2015. Milinkovic era appena arrivato alla Lazio, da nemmeno 10 giorni. Giocò 30 minuti all'Olimpico, al ritorno in Germania solo panchina, nel match in cui il turco infranse lo 0-0 (poi il Bayer dilagò). Altri tempi, ora Milinkovic vale più di 100 milioni: chi ci avrebbe mai scommesso?