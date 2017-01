Un talento strappato al basket: la Lazio si gode le reti (non i canestri) di Milinkovic Savic, autore della rete del pareggio contro l'Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista serbo, figlio di un giocatore di basket, ha scelto il calcio come il fratello: nell'ultimo trienno nessuno ha percorso così tanti chilometri e vinto così tanti duelli aerei. E una certezza di calciomercato: per Lotito Milinkovic è incedibile.