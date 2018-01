Uno dei protagonisti del 2107 in casa Lazio. La sua valutazione ha subito un picco verso l'alto spaventoso, arrivando, secondo alcuni media, fino a 170 milioni. Sergej Milinkovic-Savic torna a parlare di mercato e di Lazio. Il serbo, ai microfoni del quotidiano serbo Novosti, ha parlato del suo futuro: “Ho vissuto un grande anno. Ricorderò tutte le cose belle del 2017 e vorrei avere lo stesso successo anche nel 2018. Davanti a me ci sono tante sfide. Prima di ogni partita e prima di ogni allenamento dico a me stesso: ‘È un giorno ideale per andare avanti e migliorare ancora’. Voglio crescere tanto”. Poi ha giurato amore alla Lazio: "In Serie A quest’anno il livello è migliorato molto. La prova sta nel fatto che tutte le squadre italiane sono in gara tra Champions League ed Europa League. Con il club abbiamo un obiettivo chiaro: andare in Champions. Ci sono 4 posti, è una grande sfida. Non penso di lasciare la Lazio, sto molto bene a Roma”.