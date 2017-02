Minala è passato in prestito dalla Lazio alla Salernitana, si è anche levato qualche sassolino dalle scarpe: "Sono venuto qua per cercare di portare la Salernitana dove merita, nelle posizioni che contano”. Si racconta ai microfoni di “Telecolore” Joseph Minala, ancora di proprietà biancoceleste: “Ero fuori rosa non per scelta dell’allenatore. Ero nella Primavera di Inzaghi insieme a Toukara, Murgia e Lombardi e gli abbiamo permesso di ottenere dei successi. Ora sto pensando a fare bene qui, poi farò i conti con la mia società di appartenenza…” Un appunto sulla questione età, che lo ha visto protagonista: “Sono solo cattiverie. Qualcuno ha voluto danneggiare la mia carriera, ma sono sempre rimasto tranquillo”. Il centrocampista ex Lazio conclude con una battuta sul razzismo: “Secondo me non finirà mai. Esiste e non si può nascondere. Personalmente non mi sento offeso e non do tanta importanza all’argomento”.