La Lazio lavora sul mercato in uscita. Alla fine Ravel Morrison dovrebbe essere accontentato. Il centrocampista inglese, come riporta Sky Sport, dovrebbe passare al QPR in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver provato ad accasarsi al Wigan, ora per l'ex United si spalanca una nuova opportunità in patria. Si attende l'ufficialità