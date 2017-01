Ravel Morrison sta per dire addio alla Lazio. Secondo Espnfc.com, il centrocampista è tornato ad allenarsi agli ordini di Warren Joyce, suo vecchio allenatore nelle giovanili dello United, insieme al Wigan. Non ci sono solo i Latics, che ora sguazzano nei bassifondi della classifica in Championship, sulle sue tracce. Una sola la certezza: non c'è la Lazio nel futuro di Morrison.