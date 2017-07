Alessandro Murgia, centrocampista del Lazio, parla dal ritiro di Auronzo: "Il ritiro è stato faticoso, le gambe sono pesanti ma siamo pronti per l'amichevole con la Spal di oggi pomeriggio. Sto dando il mio meglio per essere a disposizione di mister Inzaghi in qualsiasi ruolo vorrà schierarmi. Non so dare una preferenza tra mezzala e regista, forse da interno riesco a essere più incisivo in zona-gol. Lucas Leiva? E' un giocatore dal profilo internazionale, Di Gennaro è un grande professionista",