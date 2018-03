Nani ci spera: vorrebbe giocare titolare contro la Dinamo Kiev, non parte dal 1' minuto dalla gara di andata contro l'FCSB. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, nel suo ruolo ideale in realtà dovrebbe giocare Felipe Anderson, mentre Immobile, diffidato in Europa, potrebbe riposare per tornare contro il Cagliari. Inzaghi potrebbe pensare di schierarlo al posto della punta, per un tandem Anderson-Nani che si è visto solo contro l'Udinese (e con buoni risultati, 3-0 per la Lazio).



NANI NON CONVINCE – Fino ad ora Nani non ha convinto. La Lazio dovrà decidere se riscattarlo o meno, ha all'attivo solo 3 gol e 2 assist. A metà giugno la decisione sul suo futuro: se la Lazio dovesse decidere di prenderlo, dovrà sborsare 10 milioni nelle casse del Valencia. Tare potrebbe provare a rinegoziare il prezzo, intanto Nani proverà, in questi ultimi 2 mesi, a dare tutto. Per rimanere a Roma, e guadagnarsi i Mondiali.