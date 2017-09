Allenamento facoltativo alle 10.30 stamattina per la Lazio, dopo la vittoria di Verona. Mister Simone Inzaghi ha trovato sul campo 9 giocatori: Mauricio, Nani, Pedro Neto, Bruno Jordao, Palombi, Prce, Di Gennaro, Crecco e Caicedo. L’Europa League è alle porte, il prossimo ostacolo da superare è lo Zulte Waregem, sono ancora molte le assenze: de Vrij, Bastos, Wallace, Basta, Milinkovic Savic e Felipe Anderson. Domani cominciano le prove tattiche: Caicedo dovrebbe sostituire Immobile, Luis Alberto partirà ancora dal 1'. Potrebbe essere l'occasione per vedere in campo Nani: stamattina il portoghese si è allenato in gruppo, giovedì sera strapperà la seconda convocazione con la maglia della Lazio. L'esordio è vicinissimo.