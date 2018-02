Stavolta deve giocare. Le indiscrezioni riportate da Cittaceleste.it lo dicono chiaro e tondo. Luis Nani stasera non è una scelta di Inzaghi, ma quasi un'imposizione. Deve scendere in campo contro il Genoa, altrimenti non avrà modo di riguadagnarsi il posto in nazionale, la forma fisica necessaria. E dopo due panchine mal digerite, stavolta ha fatto capire che vuole scendere in campo. Con l'intervento decisivo di un personaggio molto, molto influente.



LA CURA MENDES - L'antibiotico contro il "mal di pancia" di Nani è il suo potentissimo procuratore e vecchio amico, che ha pilotato il suo arrivo a Roma, il superprocuratore Mendes. E stavolta la chiacchierata con Tare è stata decisa, c'è scontento per la gestione del giocatore. Inzaghi è comunque intenzionato a dargli una chance: il ballottaggio con Felipe è reale, ma Nani è sembrato più "in palla" ultimamente. Tanto da guadagnarsi i galloni di favorito per scendere in campo contro il Genoa, in una sfida fondamentale in ottica Champions League. Nani deve giocare, potrebbe aver detto Mendes a Tare. Oppure potrebbe esserci stato un generico confronto, per far sentire le ragioni dell'ex Valencia. La reale cura contro "il mal di pancia", alla fine, sarà sempre il campo. Mendes o non Mendes.