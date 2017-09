Il classico 'squadra che vince non si cambia' va in scena a Formello: la Lazio che affronterà il Napoli sarà la stessa che ha messo in difficoltà Juventus e Milan. Parolo rientrerà dal turno di squalifica e prenderà il posto di Murgia. Confermati Milinkovic e Luis Alberto alle spalle di Immobile. Con una possibile variante: Felipe Anderson e Wallace torneranno tra le opzioni di scelta tra la metà e la fine di ottobre. Nani invece si allena in gruppo per il secondo giorno consecutivo e dovrebbe farcela a entrare nella lista dei convocati per il Napoli. Oggi l'ultima sgambata, poi la lista dei convocati: il portoghese potrebbe assaporare per la prima volta l'atmosfera dell'Olimpico direttamente dal terreno di gioco.