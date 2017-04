Si chiude in serata la 31esima giornata di Serie A, con il big match dello Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Napoli, previsto per le 20.45: di fronte la quarta e la terza forza del campionato, distanziate da 4 punti, che si affrontano in una delicatissima sfida Champions, visto che la terza piazza è l'ultima valida per l'accesso alla massima competizione europea, seppur partendo dai preliminari. Il morale è differente, visto che entrambe le squadre sono reduci dalle semifinali di Coppa Italia: sconfitta indolore nel derby contro la Roma per i biancocelesti, visto che hanno comunque conquistato la finale contro la Juve, che pur perdendo al San Paolo, ha eliminato proprio il Napoli.

La Lazio ha vinto solamente una delle ultime nove sfide contro il Napoli in Serie A (2 pareggi, 6 sconfitte), subendo sempre almeno un gol negli ultimi 10 incroci in campionato: 24 reti concesse nel parziale dai biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha perso gli ultimi 3 incontri casalinghi contro il Napoli in campionato: solo nel febbraio 1934 i biancocelesti hanno fatto peggio, accumulando 5 sconfitte nelle prime 5 sfide in casa contro la formazione partenopea in A. Nelle ultime 6 giornate però la Lazio ha conquistato 16 punti (5V, 1N), più di qualunque squadra in questo parziale, anche se la squadra di Sarri ha vinto le ultime cinque gare esterne di campionato, pur subendo sempre gol, striscia record di successi consecutivi fuori casa per gli azzurri nel massimo campionato. Sfida nella sfida, quella tra Ciro Immobile e Dries Mertens, rispettivamente 18 e 20 reti in campionato finora.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Lazio (3-5-2): Strakosha, Wallace, Bastos, Radu, Basta, Parolo, Murgia, Milinkovic, Lukaku, Felipe Anderson, Immobile. Allenatore Inzaghi.



Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.