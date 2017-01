Obiettivo: lasciare la Lazio dello Juventus Stadium alle spalle: troppo piccola per essere vera. Anche perché sabato alle 18 i ragazzi di Inzaghi saranno di nuovo in campo contro il Chievo. Non è previsto riposo settimanale, e subito una brutta notizia: sabato non ci sarà Immobile: ed diffidato, costa carissimo il giallo rimediato nel primo tempo per proteste. Da valutare Basta e Kishna, out contro la Juve, tornerà a disposizione Lulic. Al posto di Immobile in attacco Inzaghi potrebbe schierare Djordjevic.