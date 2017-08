Per citare i "The Giornalisti", non sarà "Sold out" il match del 13 agosto, valido per la finale di Supercoppa italiana tra Lazio e Juventus. Come riporta Tuttosport, per ora i numeri non sono certo da pienone: non bisognerà aspettarsi le 67mila presenze della finale di Tim Cup. Fino ad ora piene solo le due curve e la Tribuna Tevere. Si stima che, per ora, le vendite si attestano intorno alle 40mila presenze. Gli addetti ai lavori sperano di toccare quota 55mila tifosi allo stadio, per il primo match ufficiale di questa stagione.