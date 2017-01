È gelo profondo tra Inzaghi e Hoedt in casa Lazio. Il centrale olandese è uno degli ultimi nella lista della preferenze di Inzaghi nel suo ruolo, dietro De Vrij, Bastos e Wallace, e avrebbe chiesto la cessione, almeno in prestito. La Lazio avrebbe rifiutato, come riporta il Corriere dello Sport. A questo punto il mister biancoceleste si troverà a dover gestire una situazione non semplice, con l'Orange che scalpita per trovare spazio.