La Lazio cerca di rinforzare l'attacco. Il ds Tare si sta guardando intorno per regalare ad Inzaghi un'altra pedina in avanti, e rinforzare l'attacco biancoceleste. L'iraniano Azmoun dovrebbe aver firmato il rinnovo con il Rubin Kazan, risolvendo in questo modo il contenzioso con il Rostov, che ne frenava l'arrivo. C'è anche la pista italiana: Falcinelli del Sassuolo si sarebbe promesso alla Lazio, Inzaghi avrebbe approvato l'acquisto, ma si attende la cessione di Keita. Spunta un nome nuovo: Steven Lucumì dell’America Calì, 22enne colombiano che si è messo in luce nel SUB20. La Lazio potrebbe sceglierlo per scommettere su di lui.