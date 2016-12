Non solo Keita Balde. Il rinnovo della punta senegalese è sicuramente il nodo più spinoso nell'immediato futuro della Lazio. Il club biancoceleste sta provando a respingere la corte del Milan proponendo il rinnovo al proprio giocatore, ma al momento c'è grande distanza fra le parti e poca fiducia nella possibilità di arrivare ad un accordo.



Un caso, che, però, non è destinato a rimanere l'unico. Secondo il Messaggero infatti, anche altre due colonne portanti della squadra come Lucas Biglia e Stefan de Vrij sono in attesa di una nuova proposta contrattuale. Per il centrocampista argentino c'è da tempo l'interesse dell'Inter, mentre per il centrale olandese sono già arrivate offerte dalla Premier League. La Lazio dovrà provare a blindarli in tempi brevi, ma per entrambi i rinnovi restano in stand by.