Non solo Keita, la Juventus fa sul serio anche per De Vrij. Come riporta il Corriere dello Sport nella giornata di ieri un emissario bianconero avrebbe incontrato Kroos, esponente della SEG che cura gli affari del giocatore. La Juventus vuole convincere De Vrij a non rinnovare con la Lazio, andando a scadenza. In questo modo la Juventus potrebbe prendere il giocatore a 0. Troppo alta la richiesta di Lotito, 40 milioni, giudicata fuori mercato. Sarà una lunga estate, con una certezza: la Lazio e la Juventus, tra De Vrij e Keita, non si affronteranno solo sul campo per vincere la Supercoppa italiana...