Nel Lucas Leiva-day (oggi firmerà un contratto per 3 anni, con opzione per il quarto, a 3 milioni di euro) la Lazio continua a pensare al mercato in uscita. Non basta la cessione di Biglia e la situazione di Keita in bilico, ci sono molte questioni in sospeso. Djordjevic e Cataldi sono in partenza: martedì quest'ultimo dovrebbe firmare per il Benevento, ci sono stati passi avanti sostanziosi, dovrebbe essere tutto fatto. Dalla Spagna arriva in forte pressing su Luis Alberto il Deportivo La Coruna. Dovrebbe arrivare a breve un'offerta di 7-8 milioni di euro per lo spagnolo ex Liverpool, che nel frattempo farà da cicerone al suo ex compagno Lucas Leiva. Se dovesse partire, a quel punto la Lazio stringerebbe per Pasalic. In avanti restano aperte le piste che portano ad Azmoun e Falcinelli, ma occhio al mercato francese.