Nuova pista per l'attacco della Lazio. Il Rubin Kazan ha rifiutato l'offerta della Lazio per Azmoun, che a questo punto si allontana dalla capitale. Come riporta il Corriere dello Sport, dall'Inghilterra spunta il nome di Loic Remy del Chelsea. Inzaghi preferirebbe un profilo italiano, uno tra Falcinelli e Pavoletti: li considera più affidabili. Nome nuovo, nuova pista da seguire: come rivela Sky Sport, il ds Tare ha messo nel mirino Amath Ndiaye, attaccante senegalese classe '96. 15 gol col Tenerife (nella serie cadetta spagnola), il suo cartellino è di proprietà dell’Atletico Madrid con il quale è legato fino al 2019.