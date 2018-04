La Lazio continua a vincere, agguanta la Roma al terzo posto in classifica e rientra in zona Champions League. E centra un nuovo record: con la vittoria alla Dacia Arena contro l’Udinese per 2-1 la squadra di mister Inzaghi centra la decima vittoria in trasferta del campionato, superando il record precedente di 9 vittorie stabilito nella stagione 2014\15, con Stefano Pioli in panchina. La squadra biancoceleste si conferma così al terzo posto anche come rendimento esterno della Serie A, dietro Juventus e Napoli.