Lazio, occhi su uno dei pochi che ha giocato bene (4 gol in 7 partite) con il suo Brasile al Sub20 di Quito, appena disputato. La dirigenza avrebbe puntato Felipe Vizeu, classe '97, attaccante del Flamengo. Ma non è sola, secondo Globoesporte, infatti, Borussia Dortmund e Chelsea avrebbero già chiesto informazioni sul 19enne brasiliano, pronto a seguire le orme di Gabriel Jesus, nuovo idolo del Manchester City. Il giocatore piace ovviamente anche in Italia, dove oltre alla Lazio ci sarebbero Juventus e Fiorentina. Tuttavia, un'eventuale trattativa potrebbe già rivelarsi in salita: stando sempre a quanto riportano i media brasiliani, una clausola di ben 70 milioni di euro “protegge” il Flamengo, al netto di un contratto fino al 2020. Un ragazzo blindato, per averlo bisognerà partecipare ad un'asta, e alla Lazio le aste non piacciono.