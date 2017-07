Stevan Jovetic in gol, ancora una volta, nell'ICC contro il Chelsea. Nella sua esultanza, poi, l'apertura a una permanenza all'Inter. Del suo futuro parla Massimo Oddo, ex tecnico del Pescara, a Radio Incontro Olympia: "Se Keita dovesse partire sarebbe un grande problema per Inzaghi. Dispiace che non voglia rinnovare, ma se andrà via credo che il suo sostituto ideale sarebbe Brahimi. Jovetic? Mi è sempre piaciuto molto, anche se bisognerebbe identificarlo in un solo ruolo. Con un suo eventuale innesto la Lazio virerebbe sul 3-5-2"