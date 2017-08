La Lazio si muove sul fronte cessioni. Mauricio è vicinissimo al Besiktas, ma non è l'unico che è sul piede di partenza. Il Southampton avrebbe messo sul piatto la sua offerta per Hoedt: 15 milioni di euro. Come riporta il Daily Mail, il club inglese avrebbe già manifestato in passato l'interesse per il giocatore, ma si torna a fare sul serio: i Saints devono sostituire Van Dijk. La Lazio non sembra intenzionata a cedere Hoedt, crede possa diventare il difensore centrale titolare, anche in caso di partenza di De Vrij.