Gennaio si avvicina, bisogna trovare una sistemazione anche per chi, fino ad ora, non è riuscito a trovare spazio o è proprio fuori dal progetto tecnico. È il caso del Tata Gonzalez, centrocampista della Lazio in cerca di una nuova sistemazione. Il Velez, come riporta Sky Sport, vorrebbe portarlo in Argentina, con la formula del prestito per 6 mesi.