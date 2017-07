Una freccia messicana per Inzaghi. Come riporta Espn Messico, la Lazio avrebbe offerto 8.5 milioni per il 70% del cartellino di Jürgen Damm, classe ’92 del Tigres. Esterno d’attacco, bravo a giocare anche a sinistra, ha passaporto comunitario, secondo la FIFA è il secondo giocatore più veloce al mondo dopo Bale del Real Madrid. Non male come biglietto da visita: in Messico ne sono certi, la Lazio fa sul serio.