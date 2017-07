Caicedo in arrivo. Ha superato la concorrenza di Azmoun in avanti, occuperà la casella di extracomunitario (che nel frattempo andrà liberata). Oggi arriverà a Fiumicino, pronto per iniziare una nuova avventura: percepirà un ingaggio di 1,5 milioni per tre anni. Nelle casse dell'Espanyol dovrebbero andare 3 milioni di euro. Il compagno di reparto di Immobile è arrivato: a questo punto dovrà partire uno tra Djordjevic, Perea e Mauricio, per liberare la slot di extracomunitario e poter ufficializzare il classe '88.