Oggi sarebbe stato il compleanno di Vincenzo Paparelli, tifoso biancoceleste ucciso il 28 ottobre del 1979 da un razzo partito dalla Curva Sud, in una maledetta stracittadina. Il nome di Paparelli, in passato anche associato a cori e scritte vergognose da parte della tifoseria giallorossa, in casa Lazio viene ancora ricordato con rispetto e amore. Gabriele, il figlio, lo ha voluto ricordare con un messaggio social: “Poi amore ancora amore amor per te….. ovunque tu sia auguri papà!!!”.