L'Inter è lontana da Keita. Lo ha detto chiaramente, prima del match contro il Chievo, il ds biancoceleste Igli Tare. Alla Lazio non piace la proposta nerazzurra: un prestito biennale. L'Inter vorrebbe un rinnovo proforma per Keita, in modo da poterlo portare a Milano in prestito per due anni con obbligo di riscatto. Sarà complicato convincere Lotito, che storce il naso. Nella giornata di oggi è previsto un incontro. In questo modo la società nerazzura potrebbe permettersi il giocatore: manca l'ok di Zhang, che non vede di buon occhio l'obbligo di riscatto. L'Inter oggi dovrebbe incassare 11 milioni dall'affare Jovetic al Monaco, soldi che potrebbero far avvicinare l'offerta ai desideri di Lotito. La Lazio, come riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe paura di perdere a 0 il giocatore. Ma anche di non vedere mai i soldi di un possibile riscatto. Keita vuole Inter e Milan: ha rispedito al mittente i sondaggi di Borussia Dortmund e Napoli. Tare e Inzaghi spingono per la cessione, Lotito tiene duro. Tempo di confronti spigolosi in casa Lazio: la faccenda Keita è arrivata al punto culminante.