Ore decisive per Biglia al Milan. Questa mattina il centrocampista argentino svolgerà le visite mediche nella clinica Paideia. Lotito vuole accelerare i tempi e forzare la mano al Milan: se non dovesse trovare l'accordo con Fassone, dopo le visite mediche il giocatore dovrebbe partire per Auronzo di Cadore, il ritiro biancoceleste. Come riporta Leggo, ci sarebbe stata una telefonata tra Lotito e Fassone: l'offerta per il giocatore sarebbe arrivata a 18 milioni di euro. Ad Auronzo Biglia troverebbe un allenatore deluso, tifosi e compagni stizziti dal suo voltafaccia: Montella d'altro canto lo vorrebbe per portarlo in Cina, dove il Milan svolgerà una serie di amichevoli. Tutto da vedere: la Lazio spera in una chiusura rapida della trattativa, ma alle sue condizioni.