Ore cruciali per il rinnovo di Biglia. Questa mattina l'agente del giocatore, come riporta il Tempo, arriverà in Italia, si sposterá a Formello per assistere all'allenamento. In serata l'incontro con la Lazio, ballano 500mila euro. La Lazio vorrebbe offrire 2,5 milioni di più bonus, per arrivare fino a 3 milioni. Durata del contratto: 2021. Il giocatore vorrebbe 3 milioni netti per chiudere la sua carriera alla Lazio con la fascia da capitano. Si agitano le pretendenti: in Italia Juve e Inter rimangono alla finestra, dell'estero si attende l'esito della trattativa. In ogni caso, difficilmente si arriverà alla cessione a gennaio.