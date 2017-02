Out Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo non si è allenato oggi a Formello, dove sono andate in scena le prove tattiche in vista della gara contro l'Empoli. Inzaghi e il suo vice hanno provato pacchetto offensivo e difensivo. Tra i pali è stato convocato il portiere della Primavera Adamonis, classe '99. Potrebbe partire dalla panchina, visto l'infortunio di Marchetti. Per sostituire Milinkovic dovrebbe scendere in campo sulla mediana Lulic.