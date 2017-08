Simone Palombi ha parlato a Lazio Style Channel della sua avventura in biancocelsete: ''Ho lavorato per raggiungere uno dei miei obiettivi e ringrazio la Società per la fiducia. In attacco ci sono giocatori di alto livello, il reparto è completo. Speriamo di realizzare tanti gol. L'esperienza a Terni mi è servita tanto, ho cambiato ruolo e mi sono avvicinato di più alla porta: ora sono più 'cattivo', ma devo ancora crescere tanto. La Società sta attuando un progetto importante, noi giovani siamo orgogliosi di farne parte. Stiamo lavorando bene, la Supercoppa per noi vale tanto, proveremo a portare a casa il trofeo''.