Non é partito solo Palombi in casa Lazio, Luca Germoni ha cambiato maglia. Dal prestito al Parma è passato al Perugia. Ai microfoni di Radiosi è intervenuto il suo agente Danilo Caravello: “A Parma tutto bello, la città, la piazza, l'unica cosa è che è mancata è stato il minutaggio. L'obiettivo principale era quello, e per questo si è deciso in accordo con tutti di lasciarlo andare a Perugia, dove potrà avere l'occasione di giocarsi le sue chance. Loro sono stati i più decisi e convinti sul ragazzo, e quindi non abbiamo perso tempo a portarlo lì. Parma è stata un'esperienza formativa. Il Perugia voleva un anno e mezzo di prestito, ma la Lazio e Simone Inzaghi hanno detto di no in partenza. Decideranno i biancocelesti se tenerlo st'estate o se mandarlo in prestito un altro anno. Abbiamo dato la parola al Perugia, che se dovesse tornare in Serie B, avrebbe la precedenza”. ACQUISTI - Caceres è il primo colpo battuto da Tare in entrata, le parole di Caravello: "Spero che possa essere l'ennesima operazione di recupero che alla Lazio riesce alla grande. Su questo bisogna fare i complimenti a Tare, che ha dimostrato di essere uno dei più preparati. Ha permesso alla Lazio di avere almeno 4 top player, e la speranza è che i biancocelesti possa tenerli. Stanno dimostrando di poter competere per i posti alti e per la Champions”. RINNOVO - ovviamente si è parlato del rinnovo di de Vrij: “Non vorrei assistere a delle storie già viste. Il presidente ci ha abituati a dei colpi di coda come con Keita. A me questo silenzio non piace e non convince. De Vrij è giusto che ambisca a grandi club, però ci potrebbe anche andare in altro modo, come potrebbe accadere per Milinkovic. De Vrij dovrebbe mettere una clausola, magari non proibitiva per rispetto della Lazio. Per il bene di tutto lo spero, ma non penso. Sarebbe un peccato se finisse così”.