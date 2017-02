Alessandro Murgia, centrocampista classe '96 della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel nel post partita di Inter-Lazio: ''È stata una bella emozione la prima da titolare, dopo che lavori tutti i giorni per questo obiettivo. Sono contento per la vittoria e per la prestazione. Contro il Chievo la sconfitta era immeritata. L’Inter è una grandissima squadra e giocavamo in un grande stadio, ma so quello che mi ha insegnato il mister e anche i compagni mi aiutano. Ho dato tutto e sono uscito coi crampi. Sono molto felice. Abbiamo rigoristi molto bravi, sono tranquillo con loro. Prima delle partite alcune frasi di Radu mi hanno caricato. Mi ha aiutato così come Biglia e tutta la squadra, meritavamo questa vittoria. La Roma? Sono romano e cresciuto qui, il derby lo sentivo già molto a livello giovanile. È una partita a sé, ma il mister fa le sue scelte e mette in campo i giocatori più pronti. Darò tutto eventualmente per squadra, tifosi e società. Sul rigore Immobile mi aveva detto di guardarlo in profondità, l’ho visto ed è andata bene. È stata una prestazione importante, abbiamo lavorato bene in settimana. Da qui si vedono i grandi gruppi''.