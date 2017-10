Marco Parolo, centrocampista della Lazio, è intervenuto a Premium Sport dopo la vittoria sul Cagliari: "Immobile è un grandissimo giocatore, si sta meritando tutti i vostri complimenti. Fa piacere sapere di avere un compagno che fa sempre gol accanto. Abbiamo fatto una partita sporca, non siamo stati brillantissimi ma bravi a gestire risultato e forze, abbiamo fatto giocare anche loro. Siamo stati maturi, partendo forte e portando a casa una partita contro un avversario venuto qua per giocarsela. Leiva porta più fisicità di Biglia. Ha anche tantissima esperienza internazionale: è un valore aggiunto ma anche un grandissimo uomo e professionista. Un onore giocare con chi ha giocato dieci anni nel Liverpool: si impara anche da lui. La classifica è bella e ce la godiamo: sappiamo che ci sarà molto da lavorare per tenerla così fino a maggio. Immobile? Quando calcia fa gol. Anche in allenamento fa minimo quattro gol su cinque tiri. Per me sa giocare anche a due con qualcuno che gli ruota intorno. In Nazionale lui e Belotti si trovano bene e fanno bene anche lì. Non è facile cambiare quando giochi sempre in un modo. Siamo una squadra fisica e sappiamo che le palle inattive sono una risorsa per segnare. Le curiamo nella maniera giusta e i risultati stanno arrivando. Pensiamo partita per partita e che possiamo fare bene e crescere ancora. Se a marzo siamo ancora qui sarò io il primo a dire la parola scudetto".