Marco Parolo, centrocampista della Lazio, parla in vista della Supercoppa italiana del 13 agosto contro la Juve: "Ci attende una partita importante il 13 agosto. I risultati stanno dimostrando che stiamo crescendo come condizione, anche noi che ci siamo aggregati per ultimi stiamo lavorando per metterci al pari del gruppo. Siamo al punto giusto per quando mancano due settimane alla prima partita della stagione. Sono convinto - ha spiegato - che la nostra condizione migliorerà, l'affiatamento è già buono ma può continuare a crescere. Scendere in campo con la fascia al braccio ti trasmette belle emozioni. Senad è il capitano di questa squadra, sono contento per lui perché se lo merita, visto quello che rappresenta per la Lazio. Noi "vecchietti" cerchiamo di aiutarlo a trascinare questo gruppo che ha tanti giovani di valore che stanno facendo bene e stanno dimostrando di meritarsi questo palcoscenico e questo spazio. Il gruppo è buono, dobbiamo continuare su questa squadra, con questo spirito e essere uno dei capitani per me è un orgoglio".