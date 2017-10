Marco Parolo, centrocampista della Lazio, parla a Mediaset in vista della sfida con la Juventus: "La vittoria in finale di Supercoppa ci ha regalato la consapevolezza che la Juventus si possa battere. Ci ha dato forza, adesso vediamo se questa forza riusciamo a metterla in campo sabato. Allo Stadium sarà tutta un’altra partita, i bianconeri hanno una condizione migliore rispetto a quella di agosto. Sono i migliori in Italia: per noi sarà un banco di prova che dimostrerà i nostri limiti, i nostri pregi e difetti. La Lazio se gioca la sua partita può fare tanto La Juve è la squadra più forte, lo sappiamo, ma vogliamo metterci alla prova con noi stessi. In Nazionale abbiamo scherzato con i colleghi bianconeri: vogliamo andare lì e giocarcela. Vediamo se siamo cresciuti rispetto all’anno scorso. Io dico di sì. Luis Alberto? Negli ultimi mesi della passata stagione aveva già dimostrato tanto, gli serviva trovare la posizione in campo. Il mister è stato bravissimo con lui. Mi ha stupito anche Marusic: giocatore importante, ragazzo serio, ha il futuro dalla sua parte".