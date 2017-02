Segnare 4 gol in una partita è una vera e propria rarità (ne sa qualcosa Inzaghi) ma per un centrocampista un poker è quasi un record. E Parolo ha deciso di festeggiarlo con i suoi compagni, invitando buona parte della rosa al ristorante Zuma. Una serata in allegria per compattarsi in vista del big match di lunedì contro il Milan, vero e proprio crocevia stagionale.