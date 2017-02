Marco Parolo, protagonista della sfida tra Pescara e Lazio nella quale ha messo a segno un poker, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al fischio finale: "Ho preso tutto: pallone, maglietta e pantaloncini. Ci farò un quadro. Vincere e farne quattro in A è sempre bello. Potevo farne uno in meno oggi e farlo con il Chievo ma ok così. Onore al Pescara perché ha giocato una partita tosta. Noi facciamo fatica con tutti se non manteniamo alta la concentrazione. A fine primo tempo ci siam guardati negli occhi e ci siam detti che era troppo importante vincerla. Siamo ripartiti, e vogliamo far bene nella partita con il Milan. Keita va spronato: ha un talento incredibile ma deve capire che si parte dai dettagli per diventare fenomeni, e che parte tutto dall'umiltà. Se lo fa, avrà una grande carriera".