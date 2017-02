Lazio, sará Parolo il tuo regista contro l'Udinese. Inzaghi studia le sue scelte in vista della gara contro i friulani, colpa dell'unica palla persa da Biglia contro l'Empoli, che gli è costata il giallo. Allora via alla successione: come riporta il Messaggero uno tra Parolo e Murgia arretrerá in cabina di regia per dettare i tempi della manovra. Per Parolo sarebbe un deja-vu: già all'andata, sempre contro l'Udinese, ha giocato al posto di Biglia.