Lo spagnolo Patric vuole giocare di più e ha chiesto la cessione. Oggi, infatti, Inzaghi l’ha lasciato fuori dai convocati per motivi disciplinari. Intanto l’ex Barcellona classe '93, arrivato due estati fa a parametro zero, chiede spazio (proprio come successo con Wesley Hoedt, poi ceduto al Southampton per 17 milioni). L’arrivo di Adam Marusic, però, gli ha chiuso tutte le porte: lui e Basta a destra, Lukaku e Lulic dall’altra parte. E Patric? A pochi giorni dalla fine del mercato la Lazio dovrà cercagli una sistemazione. Dopo appena 30 presenze in due stagioni, Patric può già lasciare la Capitale, secondo Sky Sport.