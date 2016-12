Patric, laterale di destra della Lazio, ha parlato a La Opinion della sua esperienza in biancoceleste: "Anche se abbiamo perso l'ultima partita, credo che le sensazioni sono positive, siamo molto soddisfatti dei risultati. La stagione però è molto lunga e non dobbiamo rilassarci per nessun motivo. La squadra ha fatto 34 punti e vogliamo che questo trend continui perché i tifosi lo meritano. Ho 23 anni e voglio solo continuare a migliorare come professionista, non ho intenzione di pensare ad altro. Oggi sono molto felice di essere alla Lazio e mi devo godere il presente poi quel che verrà, verrà".