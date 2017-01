Dalla Francia sono sicuri, ultrasicuri che il Lione sia sulle tracce del serbo Filip Djordjevic, punta della Lazio che non sta trovando continuità con Inzaghi, quasi fuori dal progetto tecnico. La Lazio sta vagliando le possibili alternative, nel frattempo, come riporta il Corriere dello Sport, a Formello non è arrivata nemmeno un'offerta per il serbo. La società vorrebbe cederlo, e valuta il suo cartellino almeno cinque milioni di euro.