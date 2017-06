Lazio, il discorso "Papu" Gomez si complica, e di mezzo c'è sempre il Milan. Oggi la dirigenza della Lazio si incontrerà di nuovo con quella dell’Atalanta: si chiuderà per Berisha, ma sarà anche l’opportunità per approfondire di nuovo i discorsi su Gomez. Gasperini ha chiesto ai nerazzurri di trattenere l’argentino per giocarsi al meglio l'Europa League, come riporta la Repubblica, per questo Percassi lo valuta 20 milioni, 5 in più rispetto all'offerta di Lotito, che non intende superare i 15. Con l'argentino la Lazio ha già l'accordo, nonostante Gomez sogni un ritorno di fiamma del Milan. Lotito aspetta: spera sempre nel rinnovo di Keita, come spera anche in quello di De Vrij. La posizione dell'olandese rimane sempre la stessa: niente rinnovo.