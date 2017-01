La Lazio in ansia per Biglia. Il centrocampista argentino tarda a rinnovare, il procuratore sta arrivando a Formello per discutere i dettagli o affossare la trattativa. Tutto da vedere, nel frattempo, come riporta il Tempo, la Lazio si muove per l'alternativa, che potrebbe essere Walace del Premio. 15 milioni il prezzo del cartellino, è un'idea più per giugno.