Una specie di casting di mercato, quello che la Lazio sta mettendo su per sostituire Lucas Biglia. Spunta un'altra pista, che porterebbe all'esperto Gonalons. Come riporta il Corriere dello Sport il 28enne capitano del Lione è in scadenza nel 2018, avrebbe un prezzo del cartellino più che ragionevole e una forte esperienza internazionale. Tecnica e visione di gioco sono fuori discussione: bisognerà capire se la Lazio, che sta guardando in Francia, ha occhi per lui, o sta puntando al Monaco, forte del rapporto stretto con Mendes.